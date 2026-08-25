Минэнерго Казахстана: НПЗ "Конденсат" начнет поставлять топливо в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Конденсат" будет перерабатывать российскую нефть и направлять 70% от полученной продукции в Россию. Об этом на брифинге сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

"На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов - бензина и дизеля, остальное будет отправляться в Россию", - сказал он.

По его словам, он считает это нормальными условиями работы. Поставка нефти будет вестись железнодорожным транспортом, уточнил министр.

Как писал сайт KP.RU, 23 августа стало известно, что Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным платформы S&P Global Commodities at Sea (CAS), в турецком порту Мерсин уже был загружен танкер Wendrix. Судно должно прибыть в Россию уже на следующей неделе. При этом танкер внесен в нелегитимные санкционные списки ЕС, Украины, Британии и Швейцарии, а порт также находится под введенными киевским режимом незаконными ограничениями.