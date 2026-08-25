Минэнерго Казахстана снизило план добычи нефти из-за угроз для КТК Фото: REUTERS.

Казахстан официально скорректировал целевой показатель по добыче нефти на текущий год, снизив его с 98 до 96 миллионов тонн. Главной причиной пересмотра прогноза стали регулярные атаки на ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, совокупные потери Казахстана от инцидентов на трубопроводе оцениваются примерно в 3,5 миллиона тонн.

На данный момент система КТК остается главным экспортным коридором для казахстанской нефти, обеспечивая транзит более 80% всего объема поставок республики на мировые рынки. Эксперты отмечают, что любые перебои на этом маршруте чувствительно бьют по экспортным доходам страны.

Напомним, МИД Казахстана решительно осудил произошедшие в июле атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру КТК. Астана заявила о посягательстве Киева на свои экономические интересы.