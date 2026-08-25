Гоша с легкостью выполнял сотни различных команд. Фото: скрин с видео Жизнь вОрона Гоши ВК.

Уход из жизни 29-летнего блогера Александра Чугайнова из Лысьвы, о котором рассказывала редакция «КП-Пермь», оставил «сиротой» знаменитого ворона Гошу. На протяженнии шести лет Александр – он нашел птенца в лесу после грозы – заботился о птице и транслировал повседневную жизнь ручного ворона в интернет. Аудитория этой пары составляла десятки тысяч человек.

После ухода Александра ворон Гоша очень скучает - подолгу молча сидит на жердочке в своем вольере и смотрит в сторону леса и огорода.

Специалисты по поведению птиц рассказали, что для врановых потеря значимого человека может обернуться серьезным стрессом. И чтобы ручной птице выйти из депрессии, обязанности по уходу за ней постепенно должен взять другой человек.

Понятно, что Александр вкладывал в Гошу не только душу, но и все свое время. Смогут ли родственники хотя бы частично дать птице столько же заботы?

Поэтому как вариант, редакция «Комсомольской правды» обратилась к сотрудникам Пермского зоопарка с вопросом, смогут ли они принять к себе ворона Гошу, чтобы обеспечить его квалифицированной ветеринарной и орнитологической поддержкой?

- Мы рассмотрим этот вариант помощи птице, если инициатива будет исходить от родственников, - ответили «КП-Пермь» в Пермском зоопарке.

Известный Ворон Гоша потерял своего хозяина

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