Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдёт 22 сентября в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве 22 сентября в Национальном центре «Россия» пройдет форум «Диалог о фейках 4.0». Масштабное мероприятие соберет более двух тысяч участников из 80 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы, Африки и Латинской Америки.

В этом году ключевыми темами станут защита выборов в Госдуму от дезинформации, влияние ложных новостей на политику и бизнес, а также новые технологии искусственного интеллекта. Отдельная сессия будет посвящена защите подростков от мошенников в интернете и вовлечению их в киберпреступления. Участники обсудят, как распознавать обман и противостоять ему в цифровой среде.

Среди докладчиков заявлены сотрудники МИД России, Управления по борьбе с киберпреступностью МВД, Центробанка, а также зарубежные эксперты по фактчекингу и представители крупных IT-компаний. На форуме представят свежие исследования сотрудники АНО «Диалог Регионы» о детском мошенничестве и о том, как дети пользуются нейросетями. Регистрация для гостей открыта до 17 сентября включительно.

Форум проводится в столице ежегодно с 2023 года и уже стал одной из главных мировых площадок по борьбе с недостоверной информацией. В прошлом году он проходил под патронатом ЮНЕСКО в рамках Глобальной недели медийной грамотности. Ожидается, что в этот раз диалог будет еще более предметным и практичным.