Мессенджер «Макс» добавил мультиаккаунты: как воспользоваться новой функцией

Мессенджер «Макс» запустил функцию мультиаккаунтов для пользователей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский мессенджер «Макс» запустил функцию мультиаккаунтов, сообщили в компании. Теперь пользователи могут добавлять два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации.

Нововведение предназначено для тех, кому необходимо работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве — например, чтобы разделить рабочее и личное общение. На данный момент функция доступна владельцам смартфонов на Android. В дальнейшем разработчики планируют добавить возможность мультиаккаунтинга в десктопную и веб-версии приложения.

Чтобы подключить второй профиль, пользователю необходимо обновить приложение через RuStore, перейти в раздел «Настройки» и выбрать «Добавить профиль», затем ввести номер телефона дополнительного аккаунта и подтвердить вход кодом из SMS и паролем двухфакторной аутентификации. После успешной авторизации новый аккаунт появится в разделе «Настройки».

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут дистанционно заключать договоры через мобильные приложения клиник или мессенджер «Макс».