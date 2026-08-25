Человечество столкнулось с демографическим переломом: население Земли начнет сокращаться раньше, чем ждали

Человечество столкнулось с демографический перелом. Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Человечество столкнулось с беспрецедентным демографическим переломом. Согласно новому исследованию «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World», глобальный уровень рождаемости опустился ниже отметки в 2,1–2,2 ребенка на женщину.

По словам авторов работы, профессора Хесуса Фернандеса-Вильяверде и Патрика Норрика, такого в истории цивилизации не происходило никогда — даже в периоды глобальных войн и разрушительных пандемий.

Падение носит тотальный характер и охватывает государства с абсолютно разным уровнем жизни, политическим строем и культурными традициями. Резкое сокращение фиксируется в Китае, Южной Корее, странах Латинской Америки и даже в регионах Африки к югу от Сахары.

Примечательно, что внутри развитых стран наметился новый тренд. В США и государствах ОЭСР более обеспеченные и образованные граждане сегодня заводят детей чаще, чем малообеспеченные.

Если наметившаяся тенденция закрепится, численность населения Земли пройдет пиковую точку в 9 млрд человек около 2056 года, после чего начнется ее неизбежное сокращение. Данный сценарий существенно пессимистичнее официальных прогнозов ООН, предполагающих рост числа жителей до 10,3 млрд к 2080-м годам.

Ранее демограф Владимир Тимаков в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как развитие ИИ затруднит создание семей и воспроизводство населения.