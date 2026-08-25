Российские "Герани" поразили танкер в порту Южный и сухогруз в порту Одесса Фото: REUTERS.

Российские войска группой беспилотников типа "Герань" поразили корабли в порту Южный и в порту Одесса. В результате атаки были поражены танкер и сухогруз, перевозившие провизию и снабжение для ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов Герань-4 сикер по танкеру в порту Южный в Одесской области и сухогрузу в порту Одесса", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате на кораблях начался пожар. Также были поражены ещё два судна в Чёрном море.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 24 августа ВС РФ атаковали украинские порты и суда. В Минобороны сообщили, что в порту Южный (Одесская область) поражены танкер с ГСМ, пять резервуаров топлива и десять хранилищ военного имущества. Также уничтожена электроподстанция ПС-330 «Аджалик», обеспечивающая порт.

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