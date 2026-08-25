Ozon поставил точку в вопросе с постоплатой на маркетплейсе: что изменилось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В компании Ozon решили уточнить правила работы сервиса постоплаты, чтобы развеять все сомнения покупателей. Этот способ оплаты доступен жителям любого региона России без исключений. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, нововведения касаются лишь определенной категории товаров и носят точечный характер.

Теперь оплатить покупку после получения нельзя будет только для тех вещей, которые продавцы хранят на складах Ozon. Это временное ограничение ввели для поддержки предпринимателей, поскольку оно снижает количество возвратов. При этом такое правило действует далеко не во всех регионах страны, а только в их части.

Для покупателей по-прежнему доступны десятки миллионов товаров, которые продавцы отправляют со своих собственных складов. Их можно заказывать с оплатой при получении в любом населенном пункте России. В компании подчеркнули, что таким образом стараются найти баланс между интересами обеих сторон — и продавцов, и клиентов.

Ранее в пресс-службе уже сообщали, что продавцы, чьи товары пострадали от атак беспилотников, имеют право на компенсации. По словам представителей маркетплейса, выплаты получат те предприниматели, у которых оформлен страховой полис, покрывающий риски от повреждений БПЛА.