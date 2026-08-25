Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия не забудет о «кровавом акте» в Старобельске и будет добиваться справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Министр подчеркнул, что речь идет о «кровавом террористическом акте» Владимира Зеленского. По словам Лаврова, Москва намерена добиваться наказания виновных.

Трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Тогда боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса колледжа. На момент атаки в здании общежития находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела постройка частично обрушилась, погиб 21 студент, не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Киев систематически нарушает базовые гуманитарные нормы. По словам омбудсмена, действия украинских властей в отношении мирных жителей региона противоречат международному праву.