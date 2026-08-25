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НовостиПолитика25 августа 2026 11:20

ЕК запретила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги Евросоюза

Ранее Зеленский признал главную проблему ВСУ - дефицит средств ПВО
Сергей ГАПЧУК
ЕК запретила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги Евросоюза

ЕК запретила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги Евросоюза

Фото: REUTERS.

Еврокомиссия (ЕК) пока не разрешила киевскому режиму закупать у США средства противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на деньги из программы военного финансирования Евросоюза (ЕС) на 90 млрд евро. Об этом на брифинге заявил представитель ЕК Балаш Уйвари в Брюсселе.

Также еврочиновник, отвечая на вопрос украинского журналиста, может ли киевский режим потратить последний транш по этой программе на 6,1 млрд евро на срочные закупки у США ракет Patriot, пояснил, что в этом транше нет изъятий из правила "покупай европейское", это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Зеленский признал две глобальные проблемы Киева: баллистика и финансовое обеспечение обороны Украины.