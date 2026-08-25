МИД обвинил Париж в попытке приписать Москве вмешательство в выборы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Париж пытается обвинить Москву во вмешательстве в президентские выборы во Франции в 2027 году, что не вызывает удивления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ответ на вопрос журналистов она отметила, что для многих французских кандидатов борьба за президентское кресло предполагает в качестве элемента обязательной программы громкие заявления о борьбе с якобы российской угрозой и поддержке киевского режима.

Дипломат назвала обвинения РФ в якобы вмешательстве в выборы голословными и бездоказательными. В МИД РФ также обратили внимание, что подобные действия направлены на усиление поддержки киевского режима.

Очередные выборы президента Франции состоятся весной 2027 года. Ранее телеканал M6 обнародовал данные социологического исследования, проведенного компанией Toluna Harris Interactive совместно с радиостанцией RTL. Согласно опросу, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверенно опережает всех потенциальных соперников в преддверии выборов.