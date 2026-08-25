Стало известно о рекордных дивидендах владельца OnlyFans перед его смертью

Владелец Onlyfans Леонид Радвинский Фото: с личной страницы в соцсети..

Согласно финансовой отчетности британской платформы OnlyFans, ее владелец Леонид Радвинский незадолго до смерти получил колоссальные дивиденды на 700 млн долларов. Об этом пишет Financial Times, изучившая официальные документы компании.

Компания Fenix International зафиксировала рост выручки до 1,6 млрд долларов за год, завершившийся в ноябре 2025 года. Прибыль сервиса, штат которого насчитывает всего 47 сотрудников, увеличилась на 5%, достигнув 715 млн долларов. Львиная доля этой суммы ушла на выплаты владельцу.

Как сообщается, по итогам 2025 финансового года Радвинский получил 535 млн долларов, а уже после его окончания — еще 174 млн долларов. Годом ранее его дивиденды составляли 497 млн долларов.

Миллиардер скончался 23 марта в возрасте 43 лет после долгой борьбы с раком. Он приобрел OnlyFans в 2018 году, а с 2021 года являлся единственным акционером компании. По подсчетам Bloomberg, за это время общая сумма выплат ему превысила 1,8 млрд долларов.