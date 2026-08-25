Врач-гинеколог назвала лучший возраст для беременности

С биологической точки зрения оптимальным возрастом для первых родов медики называют период от 20 до 30 лет. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Тенденция к более поздним родам прослеживается сегодня во многих странах. Женщины все чаще стремятся сначала получить образование и сделать карьеру, и только потом стать мамой. Но эксперты предупреждают: не стоит тянуть с материнством, ведь у природы свои законы.

«Оптимальный возраст для зачатия - 20-30 лет. В это время запас яйцеклеток максимален, их качество высокое, а риски генетических сбоев и осложнений минимальны. С биологической точки зрения, это и есть «идеальный возраст» для беременности. Как бы мы ни меняли образ жизни и ни продвигались вперед социально, наше тело сформировалось эволюционно, и, с точки зрения репродукции, оно практически не изменилось с тех времен, когда люди жили в пещерах. Наша репродуктивная система не рассчитана на рождение детей в 40−50 лет», - рассказала в интервью aif.ru акушер-гинеколог ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, кандидат медицинских наук Елена Шустикова.

Доктор отмечает: в 90-х российские медики ставили диагноз «возрастная первородящая» уже в 27 лет. Роды после 25 лет тогда считались поздними. Сейчас времена изменились, и эта граница сместилась. В современном обществе не принято упоминать о «тикающих часиках», поскольку это воспринимается как давление на женщин. И сегодня ни одному специалисту не придет в голову написать «возрастная первородящая» в 30, 32 и даже в 35 лет.

«В этом плане беременность в любом возрасте можно считать «идеальным» выбором. Но еще раз: зачатие - это очень сложный биологический процесс, в котором многое должно совпасть. И здесь важно разделять наше биологическое и социальное начало», - подчеркивает эксперт.

После 35 лет запускается естественный процесс снижения количества яйцеклеток. Он может усугубляться дополнительными негативными факторами: операциями на яичниках, генетической предрасположенностью, аутоиммунными заболеваниями, приводящими к преждевременной недостаточности функции яичников.

Кроме того, количество яйцеклеток снижается из-за лучевой терапии и химиотерапии при онкологии, злоупотребления никотином и спиртным, гинекологических заболеваний.

«К 40 годам в яичниках остается около 3–5% от исходного запаса, - предупреждает врач. - Ухудшается и качество половых клеток - в них накапливаются генетические ошибки, и снижается способность к оплодотворению. Это связано с естественным старением организма».

По общему правилу, выведенному на основании медицинской статистики, у 80% женщин в возрасте до 40 лет, желающих родить ребенка, беременность наступает в течение года (при условии нормального менструального цикла). Если в течение этого срока забеременеть не удается - необходимо обратиться к врачу.

«Но если принять вероятность зачатия в первый год до 25 лет за 100%, то к 35 годам она снижается до 30 %, а в 40 лет - до 15 %. Поэтому, если после 35 лет беременность не наступает в течение 6 месяцев (а не 12, как в более раннем возрасте), стоит обратиться к репродуктологу для обсуждения дальнейших шагов», - советует Елена Шустикова.