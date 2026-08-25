Трамп заявил о «гуманитарном кризисе» в Иране: он привёл несколько аргументов Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иране сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация, которая достигла эпических масштабов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Разваливающаяся Исламская Республика Иран не выплачивает зарплату значительной части своих военных, в то же время убивая протестующих, даже когда они не протестуют, в беспрецедентных масштабах. Это гуманитарный кризис эпических масштабов, и его необходимо остановить НЕМЕДЛЕННО», — говорится в публикации.

Ранее Трамп в шутливой форме допустил возможность новых бомбардировок иранской территории. При этом президент США дал понять, что экономическое давление на Тегеран вовсе не исключает перехода к реальным военным действиям.

Тем временем в Тегеране уже отреагировали на угрозы. Секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи предупредил, что страна может перекрыть нефтяные перевозки в стратегически важном Ормузском проливе.