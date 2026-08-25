Платформа Roblox не работает у российских пользователей, фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В нескольких регионах России зафиксированы технические проблемы с игровой платформой Roblox. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений. За последний час поступило свыше 600 сообщений о неполадках.

Основная часть жалоб связана с общими техническими неполадками. Однако некоторые пользователи отмечают проблемы исключительно с мобильным приложением или веб-сайтом. Наибольшее количество обращений зарегистрировано из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Челябинской области и Республики Башкортостан.

Напомним, с 3 декабря по 10 июня Roblox был недоступен в России из-за несоблюдения местного законодательства. Доступ был восстановлен после того, как платформа выполнила требования Роскомнадзора.