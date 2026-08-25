Максимальная ставка по вкладам у крупных банков выросла до 19%

Максимальная ставка по краткосрочным вкладам у крупных банков выросла до 19% Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В топ-20 российских банков за месяц выросли средние ставки по вкладам физических лиц сроком до полутора лет. Об этом говорят результаты исследования «Финуслуг», передает ТАСС.

Как сообщается, с 24 июля по 24 августа 2026 года сразу семь крупных кредитных организаций увеличили доходность трехмесячных депозитов (добавь до 5,5 п. п.), а восемь банков подняли ставки по полугодовым вкладам в пределах 0,8 п. п.

Трое участников рынка скорректировали вверх ставки по годовым и полуторагодовым депозитам (прирост до 1,9 п. п.). При этом пять банков снизили доходность на аналогичных сроках на 0,2–0,5 п. п. Долгосрочные вклады от двух лет показали небольшое снижение у пяти игроков в диапазоне 0,13–1,75 п. п.

Максимальная доходность среди предложений первой двадцатки достигла 19% годовых по коротким трехмесячным вкладам. Минимальный уровень зафиксирован на отметке 7% по долгосрочным трехлетним депозитам.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года средние ставки по микрозаймам до 60 дней достигли 247% годовых, увеличившись на 27% за год. Рост связывают с увеличением просрочки и ужесточением регулирования. С 1 октября ЦБ России вводит лимит — не более двух займов с ПСК выше 200% на заёмщика.