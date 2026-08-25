США выпустили предупреждение об угрозе для своих граждан в Мексике Фото: REUTERS.

Власти США выпустили предупреждение для своих граждан, что им, дескать, угрожает опасность в Мексике. Вернее - в Мехикали, городе на границе с Америкой, где Вашингтон проводил некие "операции". В результате этих действий, судя по всему, теперь американцев там не жалуют (если жаловали до этого, конечно).

Посольство США в Мексике приостановило работу и предупредило, что американцам нужно следовать следующим рекомендациям: избегать правительственных зданий; искать убежище в случае "инцидентов"; связываться с друзьями и родственниками в случае "инцидентов"; выполнять указания правоохранительных органов Мексики; следить за ситуацией в местных СМИ.

При этом не уточняется, что конкретно угрожает американцам. Террористическая угроза, действия картелей, природный катаклизм, некая пандемия? Информации, на данный момент, нет.

Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2026 года российское консульство тоже призывало россиян быть осторожными в Мексике.