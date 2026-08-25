"Умножат политический рейтинг на ноль": На Украине прокомментировали возможное снижение возраста мобилизации

Гречковский: Рада может снизить мобилизационный возраст до 23 лет уже осенью Фото: REUTERS.

Депутаты Верховной рады могут снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 лет до 23 лет уже этой осенью. Об этом сообщил адвокат Вадим Гречковский в интервью украинскому порталу "Новости.live".

"Нам много чего не говорят. У меня есть свои анонимные источники, с которыми я общаюсь. Люди, которые работают в законодательной сфере. И я бы не исключал вариант того, что будет снижение мобилизационного возраста с 25 до, возможно, 23 лет", - сказал он.

Адвокат допустил, что снижение мобилизационного возраста может произойти уже этой осенью. Однако если парламентарии это сделают, то просто свой политический рейтинг умножат на ноль, заключил Гречковский.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию в ВСУ украинских женщин. По его словам, он не видит проблемы в мобилизации женщин "ни на личном, ни на профессиональном уровне".