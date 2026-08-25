Минпросвещения напомнило о праве девятиклассников продолжить обучение в школе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый девятиклассник, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение в школе. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к дальнейшему образованию должен быть обеспечен для всех выпускников 9-х классов — как на уровне среднего общего образования, так и среднего профессионального.

Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что вступительные испытания для перехода в 10-й класс допустимы только при зачислении на программы с углубленным изучением предметов. При этом неуспешное прохождение таких испытаний не может служить основанием для отказа в продолжении обучения.

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что новый учебный год в школах и колледжах страны 1 сентября 2026 года откроется с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.