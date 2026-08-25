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НовостиОбщество25 августа 2026 12:18

Кравцов: после провала на экзамене в профильный 10 класс можно продолжить учебу

Россиянам рассказали, может ли провал экзаменов стать основанием отчисления из школы
Людмила МИТРОХИНА
Глава Минпросвящения Сергей Кравцов

Глава Минпросвящения Сергей Кравцов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Неуспешная сдача экзаменов в 10-й профильный класс не приводит к прекращению обучения школьника. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Продолжить обучение в школе можно в любом случае, даже при неудаче на внутреннем экзамене в профильный 10 класс. Выпускник 9 класса имеет конституционное право на получение среднего общего образования, подчеркнул Кравцов, говоря о правилах зачисления в 10 класс. Также чиновник отметил, что испытания для поступления школьников в 10-й класс можно проводить лишь с зачислением на программы с углубленным изучением.

Напомним, до этого Кравцов подчеркнул, что каждый школьник, который закончил девятый класс и получил аттестат, может продолжить обучение в 10-м классе, если у него есть на это желание. Кроме того, Верховный суд запретил школам отказывать ученикам в зачислении в 10 класс.