Кравцов: после провала на экзамене в профильный 10 класс можно продолжить учебу

Глава Минпросвящения Сергей Кравцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Неуспешная сдача экзаменов в 10-й профильный класс не приводит к прекращению обучения школьника. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Продолжить обучение в школе можно в любом случае, даже при неудаче на внутреннем экзамене в профильный 10 класс. Выпускник 9 класса имеет конституционное право на получение среднего общего образования, подчеркнул Кравцов, говоря о правилах зачисления в 10 класс. Также чиновник отметил, что испытания для поступления школьников в 10-й класс можно проводить лишь с зачислением на программы с углубленным изучением.

Напомним, до этого Кравцов подчеркнул, что каждый школьник, который закончил девятый класс и получил аттестат, может продолжить обучение в 10-м классе, если у него есть на это желание. Кроме того, Верховный суд запретил школам отказывать ученикам в зачислении в 10 класс.