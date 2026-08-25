Кобяков: ВСУ планировали вторжение в РФ 8 марта 2022 года, Россия опередила Киев Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия, начав специальную военную операцию на Украине, на две недели опередила вторжение боевиков ВСУ на свою территорию. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года", - сказал он.

По его словам, РФ опередила киевский режим на две недели. Украина хотела символически преподнести войну в "подарок" на женский праздник, однако получила "черную метку" российского военного праздника. Как было сказано президентом ранее, в истории страны 22 июня больше никогда не повторится, подчеркнул Кобяков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что Россия начала проведение спецоперации на Украине после осознания того, что Киев и Запад ее обманывают.