Трамп хочет переименовать озеро Онтарио в озеро Америка Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном переименовании озера Онтарио, расположенного на границе с Канадой, в озеро Америка. Соответствующее предложение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«США всерьез рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы не ожидаем дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио», — написал Трамп.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп жестко раскритиковал руководство Канады, назвав местных политиков «клоунами» . Американский лидер заявил, что без США Канада не смогла бы выжить, и пригрозил заставить «этих клоунов подчиниться». Поводом для гнева стали попытки Оттавы, по его мнению, «нажиться» на Вашингтоне.

Также сообщалось, что США и Канада не смогли согласовать торговую сделку, после чего Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд. Премьер Канады Марк Карни заявил о несправедливости изменений в условиях в последнюю минуту, приостановил переговоры и пообещал соблюдать новые пошлины «доллар за доллар».