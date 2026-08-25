Умерла Анна Лопатина, популярный фитнес-блогер

Прощание с Лопатиной состоится 27 августа в Кемерове. Фото: vk.ru/annafitlopatina

Умерла Анна Лопатина, более известная как фитнес-блогер АняПрокачай. Отмечается, что она погибла в крупном ДТП. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Блогер скончалась в возрасте 29 лет. Подробности смертельной аварии не публикуются. Прощание с Лопатиной состоится 27 августа в Кемерове. Сбор средств на помощь семье продолжается. Лопатина известна методиками восстановления физической формы. Она построила успешный блог с нуля, помогала людям преобразиться и привести тело в форму.

Ранее KP.RU сообщил, что чуть больше месяца назад скончался другой известный фитнес-блогер Вадим Иванов. Он был известен под псевдонимом **Do4a**. Вадим умер в возрасте 38 лет. О причинах смерти ничего неизвестно, хотя в СМИ публиковалась информация, что до этого блогер перенес два инфаркта.