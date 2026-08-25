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НовостиВ мире25 августа 2026 12:45

«Нами руководят безумцы»: Филиппо потребовал прекратить помощь Киеву

Политик Филиппо призвал Францию прекратить помогать оружием и деньгами Украине
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Французский политик Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо призвал власти страны прекратить поставки оружия и финансовую помощь Украине. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, комментируя публикацию в Le Monde.

«Нами руководят безумцы! Смотрите это сообщение! Стоп! Больше никакого оружия, больше никаких евро для Украины!», — написал политик.

Поводом для заявления Филиппо послужила статья во французской газете Le Monde, в которой бывшие послы Франции и Великобритании призвали свои страны действовать сообща для обеспечения соблюдения международного права в Палестине.

Ранее в Еврокомиссии сообщили об одобрении выделения Украине 6,1 миллиарда евро на оборонные нужды. Средства будут направлены на закупку систем противовоздушной обороны, ракет, боеприпасов и радаров.