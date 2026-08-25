Росатом ведёт переговоры с Египтом о строительстве двух новых блоков АЭС

Росатом договаривается с Египтом о строительстве еще 2 блоков на АЭС «Эд-Дабаа» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с египетской стороной о строительстве дополнительных двух энергоблоков на АЭС «Эд-Дабаа». Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев.

«Мы начинаем разговор вокруг второй очереди возможного расширения станций еще на два блока и финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем», - сказал Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики Египта Махмудом Мустафой Эсматом. Если удастся достичь взаимопонимания, вопрос будет вынесен на уровень президентов и правительств стран.

Первый энергоблок станции планируется подключить к сети в 2028 году. Завоз ядерного топлива на него запланирован на 2027 год.

АЭС «Эль-Дабаа» — первый атомный проект «Росатома» в Египте и первая атомная электростанция в стране. Станция строится на средиземноморском побережье, в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырёх энергоблоков.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт заливке бетона в основание энергоблока «Эль-Дабаа».