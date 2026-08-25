Зеленский заявил о получении лицензии на производство ракет Storm Shadow и SCALP Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении Украиной лицензии на производство ракет Storm Shadow и SCALP.

"Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP", - написал украинский главарь в соцсетях.

По его словам, до этого Киев общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который подтвердил разблокировку лицензии.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Лондона передать Киеву технологии для производства ракет SCALP. Он заявил, что Британия участвует в конфликте на стороне киевского режима. Представитель Кремля отметил, что российская армия ведет постоянную работу по выявлению на Украине предприятий, выпускающих подобное вооружение, с целью их последующего уничтожения.