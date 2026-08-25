Видео удара по месту запуска ракет «Фламинго» показало Министерство обороны РФ Фото: Global Look Press/MOD Russia

Министерство обороны РФ обнародовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено, как расчеты ОТРК «Искандер-М» нанесли удар по позициям запуска украинских крылатых ракет «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка в Харьковской области.

Согласно данным военного ведомства, огневое поражение цели осуществлялось с применением двух ракет, а сама операция отличалась высокой точностью.

В ведомстве рассказали, что помимо пусковых установок комплекса «Искандер» в ходе удара также задействовали семь беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

На обнародованных видеоматериалах можно увидеть, как дроны приближаются к заданному району, после чего фиксируется мощное объемное горение на месте цели. В Минобороны уточнили, что общая площадь возгорания составила около 40 тысяч квадратных метров.