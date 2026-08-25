Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 августа 2026 12:59

Видео удара по месту запуска ракет «Фламинго» показало Министерство обороны РФвидео

Места запуска ракет «Фламинго» удалось поразить в Харьковской области
Семен ЗИМИН
Видео удара по месту запуска ракет «Фламинго» показало Министерство обороны РФ Фото: Global Look Press/MOD Russia

Видео удара по месту запуска ракет «Фламинго» показало Министерство обороны РФ Фото: Global Look Press/MOD Russia

Министерство обороны РФ обнародовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено, как расчеты ОТРК «Искандер-М» нанесли удар по позициям запуска украинских крылатых ракет «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка в Харьковской области.

Согласно данным военного ведомства, огневое поражение цели осуществлялось с применением двух ракет, а сама операция отличалась высокой точностью.

В ведомстве рассказали, что помимо пусковых установок комплекса «Искандер» в ходе удара также задействовали семь беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

На обнародованных видеоматериалах можно увидеть, как дроны приближаются к заданному району, после чего фиксируется мощное объемное горение на месте цели. В Минобороны уточнили, что общая площадь возгорания составила около 40 тысяч квадратных метров.

Минобороны показало видео поражения места запуска ракеты ВСУ "Фламинго"