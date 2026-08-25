В Курском приграничье погибли два добровольца бригады «БАРС-Курск» Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Глушковском районе Курской области при выполнении боевой задачи погибли два добровольца бригады «БАРС-Курск». Об этом сообщил в «Макс» врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Погибшие — командир отделения подразделения РЭБ Сергей Самылов и Виталий Маренцев. Самылов заключил контракт с бригадой в марте прошлого года, Маренцев присоединился к подразделению летом. У Маренцева осталось четверо детей, его родной брат также служит в «БАРС-Курске». Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Они [Самылов и Маренцев - прим. ред.] до последней секунды были верны своему Отечеству и ушли, как настоящие Герои, исполнив воинский долг до конца», — написал врио губернатора.

Ранее стало известно о гибели бойца с позывным «Кот» — Александра Тюшевского из Ставропольского района Самарской области. Военнослужащий погиб в зоне проведения специальной военной операции, защищая сослуживцев.