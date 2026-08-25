МИД РФ: Сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС не приведет к потрясениям Фото: REUTERS.

Сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС в целом не приведет к критическим потрясениям, доля Еревана невысока. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

"Это не приводит к каким-либо критическим потрясениям, поскольку во внешней торговле России доля Армении не так высока, а товарооборот Еревана с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией незначителен", - сказал он.

По словам дипломата, запреты ряда товаров из Армении направлены на обеспечение ввоза в Россию безопасной продукции в соответствии с санитарными и фитосанитарными требованиями, установленными в ЕАЭС.

Как писал сайт KP.RU, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван продолжит подыгрывать Западу. Он указал, что Армении невозможно будет "усидеть" одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС.

24 августа премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван определился с курсом развития. В ближайшее время Армения хочет подать заявку на вступление в ЕС.