Испания решила пересмотреть миграционные законы после кризиса в Сеуте Фото: REUTERS.

Власти Испании одобрили законопроекты о реформе иммиграционного законодательства и правил предоставления убежища после масштабного пограничного кризиса в городе Сеута. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласку.

В конце июля около 80 тысяч человек незаконно пересекли границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в Северной Африке. Хотя большинство мигрантов вернулись в первые три дня, тысячи все еще остаются в городе, в основном ночуя на улице.

«Правительство одобрило законопроекты о реформе иммиграционного и убежищного законодательства, чтобы привести их в соответствие с европейскими директивами», — заявил министр после заседания кабмина. Законы теперь должны быть приняты парламентом.

Напомним, в конце июля около 70 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко и стран Африки прорвались в испанский анклав Сеута, штурмуя границу по суше и вплавь. По меньшей мере 67 человек погибли при переправе. Число прибывших составило 70% от всего населения Сеуты.