Мужчина попытался нелегально прилететь в Британию в нише шасси: в аэропорту нашли его бездыханное тело Фото: REUTERS.

В лондонском аэропорту Гатвик нашли тело мужчины в нише шасси пассажирского лайнера. По версии следствия, безбилетный пассажир погиб от переохлаждения во время перелета из Марокко в Британию. Об этом происшествии пишет Daily Mail.

Трагедия произошла ещё 16 июня. Наземный инженер обнаружил бессознательного мужчину в отсеке шасси самолета Air Arabia, только что прибывшего из Танжера. Спасателей вызвали после того, как работник аэропорта заметил свисающий упаковочный ремень.

Вскрытие показало, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне гипоксии и сильного переохлаждения. Коронер Джозеф Тернер на заседании суда в Хоршеме заявил, что внутри колесной ниши крайне низкая температура и почти нет кислорода. Он официально открыл расследование, так как посчитал гибель неестественной.

Ранее KP.RU писал, как в июне на борту рейса Москва-Омск во время полета умер пассажир. Очевидцы сообщали, что мужчина вёл себя неадекватно до своей гибели.