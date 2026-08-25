Актёра Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд в Северной столице назначил штраф народному артисту Михаилу Боярскому за нарушение правил парковки, сообщила «КП-Петербург» руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«В постановлении от 15 сентября 2025 года сказано, что Михаил Сергеевич не оплатил платную парковку для своего "Мерседеса". "Мерседес" стоял на набережной реки Мойки», — рассказала Лебедева.

Суд оштрафовал актера на 3000 рублей. Однако Боярский не заплатил в положенный срок, поэтому штраф удвоили — теперь артист должен выплатить 6000 рублей. Ранее он уже привлекался за подобное нарушение.

Ранее KP.RU писал, что в апреле 2026 года у народного артиста России Михаила Боярского родился седьмой внук. Счастливая новость пришла из семьи его сына Сергея Боярского, у которого уже четверо детей. Старшая дочь актера Елизавета Боярская воспитывает двоих сыновей с мужем Максимом Матвеевым.