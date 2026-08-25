Верховный суд поддержал многодетную семью по делу о неосновательном обогащении Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России отказал Социальному фонду в иске к многодетной матери из Краснодарского края на сумму 856 тысяч рублей. Высшая инстанция признала, что женщина не должна возвращать деньги, которые ей переплатили по ошибке. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

История началась с того, что фонд потребовал вернуть пособие, посчитав доход семьи слишком высоким. Однако сама мать пояснила, что при заполнении заявления на портале «Госуслуги» она указала все данные, но графы о зарплате мужа просто не отображались на экране. Местные суды встали на сторону фонда, но Верховный суд с этим не согласился.

Судьи указали, что чиновники сами проявили халатность: они не проверили сведения вовремя и не запросили недостающие бумаги, хотя имели на это право. В итоге переплата была признана не виной семьи, а недоработкой госоргана. Теперь деньги останутся у многодетной матери.

Ранее на Кубани суд отменил решение о сносе дома многодетной семьи. Надзорные органы хотели добиться сноса здания из-за того, что там была проведена реконструкция без необходимых документов.