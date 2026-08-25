В Новокузнецке арестовали подозреваемого в похищении пятилетнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в похищении маленького ребенка. Пятилетний мальчик пропал во время прогулки в Новокузнецке, и его искали всем городом. К счастью, ребенка нашли живым и невредимым, а злоумышленник оказался за решеткой, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Ребенка нашли на следующий день после пропажи. Личность похитителя установили в кратчайшие сроки благодаря совместной работе следователей и криминалистов. Задержание прошло при поддержке бойцов Росгвардии, после чего мальчика сразу вернули семье.

Выяснилось, что задержанный уже имеет судимость. В отношении него возбуждено дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Сейчас решается вопрос об аресте и предъявлении официального обвинения.

Инцидент произошел вечером 24 августа во дворе дома на улице Тушинской. По версии следствия, мужчина увидел незнакомого малыша и под вымышленным предлогом увел его к себе в квартиру. О пропаже сразу заявили родители, после чего полиция возбудила уголовное дело и начала розыск.