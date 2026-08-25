«Это величайший кредит доверия»: в РВИО отреагировали на благодарность от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу за вклад в реализацию значимых для страны проектов. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу за вклад в реализацию значимых для страны проектов. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эта высокая оценка стала важным событием для всех, кто трудится в РВИО и поддерживает его цели. Организация является правопреемницей Императорского Русского военно-исторического общества, основанного еще в 1907 году, и сегодня ее сотрудники ежедневно занимаются историческим просвещением.

Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк поздравил весь коллектив с этой новостью. Он подчеркнул, что в организации сейчас насчитывается более 30 тысяч человек, и каждый вносит личный вклад в сохранение исторической памяти.

«Оценка главы государства – это величайший кредит доверия. Уверен, вместе мы будем еще более энергично работать, заботясь о прошлом во имя будущего нашего Отечества, увековечивая память наших Героев и занимаясь патриотическим воспитанием новых поколений», — сказал Мартынюк.

Напомним, что РВИО было создано указом президента от 29 декабря 2012 года. Сейчас отделения общества открыты в каждом регионе страны, а его председателем является помощник президента Владимир Мединский.

За время работы организация реализовала множество крупных федеральных проектов. В России и за рубежом установлено 647 памятников, стел и бюстов, а также более 4,5 тысячи мемориальных досок. Среди самых известных — Ржевский мемориал, памятник князю Владимиру в Москве и мемориал жертвам нацистского геноцида в Ленинградской области.

Активно ведется работа и на Донбассе: восстановлены мемориалы «Саур-Могила» и «Шахта 4/4 Бис» в ДНР, а также «Непокорённые» и «Острая Могила» в ЛНР. Кроме того, открыты новые музеи в Курской, Тамбовской и Московской областях, а в каждом регионе проходят фотовыставки «Герои и подвиги», посвященные участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Научные сотрудники РВИО участвуют в создании единой государственной линейки учебников по истории и обществознанию. За время работы издано более 200 книг, атласов и монографий общим тиражом свыше 3 миллионов экземпляров.

Развиваются и просветительские программы: в школах открываются специализированные классы с углубленным изучением истории. Бесплатные летние лагеря «Страна Героев» уже посетили более 37 тысяч подростков, а в нескольких городах работают шахматные клубы РВИО для детей и взрослых.