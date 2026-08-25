Глава дипслужбы Ватикана Галлахер: В мире есть большой запрос на дипломатию Фото: REUTERS.

Дипломатия на фоне сегодняшней непростой международной обстановке нужна миру как никогда. Об этом заявил секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы убеждены, что с таким сложным климатом в международных отношениях диалог особенно важен, а миру как никогда необходима дипломатия", - сказал он.

По его словам, Ватикан благодарен за то, что сегодня есть возможность вести эту дискуссиюю Это будет хорошим развитием уже существующего диалога и обмена информацией между нашими сторонами, отметил глава дипслужбы.

Как писал сайт KP.RU, по итогам встречи Сергей Лавров отметил, что на фоне произошедших за это время кардинальных изменений в геополитической обстановке отношения между РФ и Ватиканом по-прежнему носят доверительный, дружественный и прагматичный характер.