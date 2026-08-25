В Таиланде россиянка попала в ДТП на байке и умерла через несколько дней Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Россиянка Алена М., 39-летняя жительница Братска, скончалась в Паттайе в Таиланде после ДТП на мотоцикле. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер группы российских волонтеров в Таиланде.

По словам волонтера, Алена попала в ДТП на мотоцикле 22 августа, удар пришелся на правую сторону головы, что привело к тяжелой черепно-мозговой травме и коме. Ночью ее состояние резко ухудшилось, врачи диагностировали смерть мозга. 25 августа, после согласования с родственниками, врачи отключили Алене аппарат жизнеобеспечения, она умерла.

Женщина прилетела в Таиланд в начале августа на работу по приглашению туристической фирмы. Ей начали оформлять разрешение на работу и страховку. В Братске у нее остались муж, семилетний сын, родители и старшая сестра.

Ранее KP.RU писал, что пропавшая в мае в Таиланде 19-летняя студентка из Чувашии вышла на видеосвязь с родственниками и сообщила, что находится в Бангкоке. Девушка не просила денег или помощи, родители готовят заявление о прекращении ее розыска.