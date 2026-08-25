Дзепка — в основе, Костылева — запасная на этапе Гран-при в Таиланде

София Дзепка выиграла первый этап Гран-При в Китае. Фото: Zou Jingyi/XinHua/Global Look Press

Семнадцатилетняя российская фигуристка София Дзепка официально заявлена в качестве основного участника третьего этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт в Бангкоке с 3 по 5 сентября. Об этом свидетельствуют данные заявки, опубликованной на официальном сайте ISU. Елена Костылева, которая изначально должна была выступать в столице Таиланда, теперь значится первой запасной, пишет "КП-Спорт".

Для Дзепки это уже второй этап юниорского Гран-при подряд — ранее она заменила Костылеву на первом этапе в китайском Сиане (20–22 августа) и сенсационно одержала победу с преимуществом почти в 24 балла. Причиной замены в Сиане стало воспаление ягодичной мышцы у Костылевой, из-за которого фигуристка была вынуждена сняться с турнира. По данным РИА Новости, которые приводила генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская, спортсменка не стала рисковать здоровьем и кататься на обезболивающих.

На данный момент Костылева уже возобновила тренировки и постепенно возвращается в форму. Однако на этап в Бангкоке она заявлена как первая запасная — в случае невыхода кого-либо из основных участниц именно она получит право выйти на лёд. Второй резервной фигуристкой стала Виктория Стрельцова — воспитанница Этери Тутберидзе.

Возвращение российских фигуристов на международную арену стало возможным после того, как Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.

В рамках этого решения российским юниорам предоставили три квоты на этап в Бангкоке: по одной в мужском и женском одиночном катании, а также в танцевальных дуэтах. Первый этап в Сиане принёс российской сборной четыре золота из четырёх возможных — триумф, который эксперты назвали «демонстрацией силы». Елена Костылева, которой в этом году исполнилось 14 лет, является двукратной чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при России. Её мать Ирина рассказывала, что травма произошла из-за падений с четверных прыжков, которые она сравнила с «падением с третьего этажа».

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Костылева снялась с этапа Гран-при в Китае из-за воспаления ягодичной мышцы, а также о том, что София Дзепка выиграла этап в Сиане с отрывом почти в 24 балла и о том, что российские фигуристы-юниоры завоевали все четыре золота на первом этапе Гран-при ISU в Китае.