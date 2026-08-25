Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает замыкать рейтинг ведущих политиков ФРГ с 2,51 балла из 10 возможных, свидетельствуют данные опроса INSA для Bild. Глава правительства отстает даже от главы Минэкономики Катерины Райхе, занявшей 19-е место.

Лидирует в рейтинге министр обороны Борис Писториус (4,81 балла). В тройку также вошли премьер Баден-Вюртемберга Джем Оздемир (4,28) и глава Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (4,03).

В партийном рейтинге АдГ уверенно лидирует с 29%, блок ХДС/ХСС — второй с 20,5%, «Зеленые» набирают 13,5%, СДПГ — 12%, Левая партия — 11%. Опрос проведен с 21 по 24 августа среди 2004 человек.

Ранее лидерство партии АдГ прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. В своем аккаунте в соцсети X он заявил, что жители Германии отвергают политику канцлера ФРГ Мерца.