Украина наносит ущерб Турции: сумма убытков исчисляется десятками миллиардов долларов Фото: REUTERS.

Турция может потерять до $20 млрд за три месяца из-за атак на суда в Черном море. Об этом 25 августа сообщил председатель правления компании Transbosphorus Maritime Transportation Мустафа Джан в интервью Bloomberg.

«Трехмесячные издержки конфликта между Украиной и Россией для Турции могут достичь $20 млрд», — так источник прокомментировал убытки, которые терпит Анкара из-за Киева.

Количество судов, проходящих через турецкие проливы, резко снизилось. Раньше их было около 200 в день, теперь — всего 25. Он подчеркнул, что из-за опасности суда выбирают более длинные маршруты. Это приводит к увеличению растрат на топливо, персонал и страхование. Теперь о прибыли для судовладельцев можно забыть, в лучшем случае они работают в ноль.

Ранее KP.RU сообщил, что в Черном море совсем недавно дроны атаковали турецкое судно. Есть несколько пострадавших, и один моряк погиб.