Из-за болезни Ньюкасла Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из Испании Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор с 25 августа ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из четырех провинций Испании из-за ухудшения ситуации с вирусом болезни Ньюкасла. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Ограничения распространяются на провинции Сеговия, Авила, Саламанка и Вальядолид. Запрет касается поставок живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции и всех видов птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы. Исключение составляют товары, прошедшие обработку, гарантирующую уничтожение вируса.

Также под запрет попали корма и кормовые добавки для птиц, кроме продуктов растительного происхождения и химического синтеза, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Ранее KP.RU писал, что Россельхознадзор приостановил оборот нескольких партий вакцины для собак «Мультикан» после сообщений о возможной гибели питомцев под Ярославлем. Производитель «Ветбиохим» объявил об отзыве одной из серий и проведении внеплановой проверки качества.