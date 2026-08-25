"Есть там недоразумения": Лукашенко высказался о совместном с РФ проекте самолета "Освей"

Лукашенко заявил о необходимости обсудить аспекты производства самолета "Освей" Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым заявил о необходимости обсудить некоторые аспекты производства российско-белорусского самолета "Освей".

"Есть там некие недоразумения, но, я думаю, мы сейчас обсудим их, для того, чтобы все-таки "Освей" был", - сказал белорусский лидер.

По его словам, этот самолет нужен на общем рынке двух стран. Лукашенко отметил, что для России это будет хорошее воздушное судно, а для Белоруссии строительство самолета позволит приобрести новые компетенции.

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь Денис Мантуров сообщил, что первый опытный образец самолета "Освей" планируется представить в 2027 году. Сертификация воздушного судна ожидается к концу 2029 года. Он уточнил, что в дальнейшем рассматривается возможность поставок лайнера и в другие страны.