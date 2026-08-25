Чиновники ЕС подверглись кибератаке в мессенджерах Фото: REUTERS.

Высокопоставленные чиновники ЕС подверглись кибератакам в мессенджерах при поддержке иностранных государств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на полученную изданием внутреннюю информацию.

«Чиновники стали целями так называемого "целевого фишинга при поддержке государств"», — говорится в сообщении иностранной газеты.

Далее издание раскрывает, что имеет в виду под термином «фишинг при поддержке государства». Он обозначает некие кампании, заставляющие людей переходить по подозрительным ссылкам или открывать вредоносные вложения. Эти кампании поддерживают неназванные государства. Больше никакие подробности в статье не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа пытается обвинить в кибератаках Россию. Но при этом «Старый свет» не предоставляет никакие доказательства сказанному. Обвинения представителей ЕС являются голословными.