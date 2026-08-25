Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 августа 2026 14:59

Politico: чиновники ЕС подверглись кибератаке в мессенджерах

Политики ЕС стали жертвами «целевого фишинга»
Людмила МИТРОХИНА
Чиновники ЕС подверглись кибератаке в мессенджерах

Чиновники ЕС подверглись кибератаке в мессенджерах

Фото: REUTERS.

Высокопоставленные чиновники ЕС подверглись кибератакам в мессенджерах при поддержке иностранных государств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на полученную изданием внутреннюю информацию.

«Чиновники стали целями так называемого "целевого фишинга при поддержке государств"», — говорится в сообщении иностранной газеты.

Далее издание раскрывает, что имеет в виду под термином «фишинг при поддержке государства». Он обозначает некие кампании, заставляющие людей переходить по подозрительным ссылкам или открывать вредоносные вложения. Эти кампании поддерживают неназванные государства. Больше никакие подробности в статье не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа пытается обвинить в кибератаках Россию. Но при этом «Старый свет» не предоставляет никакие доказательства сказанному. Обвинения представителей ЕС являются голословными.