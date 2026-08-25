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НовостиОбщество25 августа 2026 15:01

«Ижавиа» направила документы в Росавиацию для получения нового сертификата

Решение по летному сертификату авиакомпании «Ижавиа», который был аннулирован в июле, ожидают во второй половине ноября
Анна АДАМАЙТЕС
«Ижавиа» направила документы в Росавиацию для получения нового сертификата

«Ижавиа» направила документы в Росавиацию для получения нового сертификата

Фото: REUTERS.

Авиакомпания «Ижавиа», сертификат эксплуатанта которой был ранее аннулирован, направила в Росавиацию пакет документов для получения нового летного сертификата. Об этом сообщило правительство региона ТАСС.

Пакет документов был подготовлен и передан в ведомство 20 августа. Власти Удмуртии ожидают принятия решения во второй половине ноября. «Ижавиа» не выполняет коммерческие перевозки с 1 августа.

Ранее KP.RU писал, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа», в связи с чем авиакомпания приостановила коммерческие перевозки и продажу билетов. При этом около 46 тысяч ранее купленных билетов на рейсы из Ижевска в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург сохранили силу.

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников 6 августа написал заявление об увольнении, сообщив, что его попросили покинуть должность. Он назвал личным поражением решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта и признался, что не смог убедить ведомство в безопасности полетов авиакомпании.