«Ижавиа» направила документы в Росавиацию для получения нового сертификата Фото: REUTERS.

Авиакомпания «Ижавиа», сертификат эксплуатанта которой был ранее аннулирован, направила в Росавиацию пакет документов для получения нового летного сертификата. Об этом сообщило правительство региона ТАСС.

Пакет документов был подготовлен и передан в ведомство 20 августа. Власти Удмуртии ожидают принятия решения во второй половине ноября. «Ижавиа» не выполняет коммерческие перевозки с 1 августа.

Ранее KP.RU писал, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа», в связи с чем авиакомпания приостановила коммерческие перевозки и продажу билетов. При этом около 46 тысяч ранее купленных билетов на рейсы из Ижевска в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург сохранили силу.

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников 6 августа написал заявление об увольнении, сообщив, что его попросили покинуть должность. Он назвал личным поражением решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта и признался, что не смог убедить ведомство в безопасности полетов авиакомпании.