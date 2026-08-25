Стало известно, как Елена Блиновская отпраздновала свой день рождения в колонии

Блогерша находится на стандартных условиях в исправительном учреждении. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Известная блогерша Елена Блиновская отметила 45-летие в исправительной колонии, где отбывает наказание. Семья постаралась поздравить блогершу в доступном формате, рассказал ее отец Олег Останин. Об этом пишет Super.ru.

«Поздравили письмами, и открыточки можно посылать только… Ну и, естественно, передача со сладостями – все. 9-10 сентября, может быть, дадут свидание через стекло по телефону. Туда нет входа никому», – поделился Останин.

По словам отца блогерши, он сам не знает, как именно пройдет ее день рождения в колонии. Блиновской разрешили получить письма, открытки и передачу со сладостями.

Исправительное учреждение не предусматривает индивидуальных камер: блогерша находится на стандартных условиях и продолжает работать. Блиновская отбывает 4,5 года лишения свободы по делу о неуплате налогов и легализации средств.

Ранее стало известно, где может поселиться Елена Блиновская после освобождения из колонии. Блогерша, вероятно, будет жить в квартире родителей в Москве.