Экс-глава ГВСУ Белков получил шесть лет за махинации с закупкой томографа для МО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве назначил экс-руководителю Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрею Белкову шесть лет лишения свободы по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

"Признать Белкова виновным... и назначить наказание в виде 6 лет колонии общего режима..." - приводит агентство решение суда.

Кроме того, Белков лишен звания заслуженного строителя, медали за заслуги перед Отчеством, Ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО

По данным агентства, в последнем слове подсудимый признал вину, заявил о раскаянии и попросил суд не применять конфискацию спорного имущества.

Как писал сайт KP.RU, ранее сотрудники МВД Ростовской области пресекли мошенничество при исполнении гособоронзаказа на сумму более 68 млн рублей. Учредитель и фактический руководитель компании задержана. Имущество жительницы Ростова-на-Дону на сумму 72 млн рублей арестовано в качестве обеспечительной меры.