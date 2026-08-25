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НовостиОбщество25 августа 2026 15:11

Экс-глава ГВСУ Белков получил шесть лет за махинации с закупкой томографа для МО

В последнем слове Белков признал вину и заявил о раскаянии
Сергей ГАПЧУК
Экс-глава ГВСУ Белков получил шесть лет за махинации с закупкой томографа для МО

Экс-глава ГВСУ Белков получил шесть лет за махинации с закупкой томографа для МО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве назначил экс-руководителю Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрею Белкову шесть лет лишения свободы по делу о махинациях с закупкой томографа для Минобороны РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

"Признать Белкова виновным... и назначить наказание в виде 6 лет колонии общего режима..." - приводит агентство решение суда.

Кроме того, Белков лишен звания заслуженного строителя, медали за заслуги перед Отчеством, Ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО

По данным агентства, в последнем слове подсудимый признал вину, заявил о раскаянии и попросил суд не применять конфискацию спорного имущества.

Как писал сайт KP.RU, ранее сотрудники МВД Ростовской области пресекли мошенничество при исполнении гособоронзаказа на сумму более 68 млн рублей. Учредитель и фактический руководитель компании задержана. Имущество жительницы Ростова-на-Дону на сумму 72 млн рублей арестовано в качестве обеспечительной меры.