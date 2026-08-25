В Китае разгорелся скандал после смерти отца двоих детей в туалете на работе

В Китае программист умер в туалете на работе. Фото: Yuan Quan/XinHua/Global Look Press

В Китае разразился скандал вокруг гибели 39-летнего программиста Син Чжи, который скончался в офисном туалете, сообщает South China Morning Post.

Трагедия произошла 11 апреля. Отец двоих детей пришел на работу, отметился в системе и направился в туалет на втором этаже. Там его позже нашли без сознания. Реанимировать мужчину не удалось. Компания подала заявку на признание случая производственным, однако чиновники отклонили ее, объяснив, что Син не успел включить компьютер и не приступил к обязанностям. Такое решение властей привело к скандалу. В соцсетях обвинили чиновников в черствости.

Известно, что компания выплатила супруге погибшего сотрудника нераскрываемую сумму. Однако статус происшествия остается спорным. Семья намерена обжаловать вердикт. В Китае при производственной смерти семья получает около 1,1 миллиона юаней (12,3 миллиона рублей).

В феврале пресс-служба Государственной инспекции труда Удмуртии сообщила о гибели 66-летнего сотрудника ижевской «Центральной базы производственного обслуживания» — мужчину нашли без признаков жизни на рабочем месте.