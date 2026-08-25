Экспорт зерна в РФ может стать беспошлинным Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минсельхоз России планирует временно отменить пошлины на экспорт зерна из-за проблем с его вывозом через порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом пишут «Ведомости».

Более 70% поставок российской пшеницы, ячменя и кукурузы шло через указанное направление. Мораторий может продлиться до конца года. Атаки на суда в Черном море вызвали рост мировых цен на зерно. Несмотря на выгодные условия, сельхозпроизводителям сложно продать продукцию из-за недостатка судов, готовых заходить в российские порты.

Производители зерновых в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях испытывают трудности из-за текущей ситуации. Эти регионы экспортируют до 25 миллионов тонн зерна. При этом экспорт зерна на Кубани вырос в 1,6 раза. Аграрии собрали на экспорт 16,3 млн тонн пшеницы.