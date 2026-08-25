Трамп пообещал, что ВМС США не допустят установки мин в Ормузском проливе

Трамп пообещал, что военные США не допустят установки мин в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не допустят установки мин в Ормузском проливе.

"ВМС США только что проинформировали меня о том, что все мины были извлечены из международных вод Ормузского пролива или подорваны", - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Иран уведомлен о том, что любые суда или катера, устанавливающие новые мины, будут уничтожаться незамедлительно и систематически.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что США не смогли открыть Ормузский пролив для судоходства.

Кроме того, иранское управление по контролю за Персидским заливом сообщило, что суда, не соблюдающие требования Ирана при прохождении Ормузского пролива, могут столкнуться с ограничениями.