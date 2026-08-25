Кобяков напомнил, что Киев хотел напасть на Россию ещё в марте 2022 года Фото: EAST NEWS.

Россия начала специальную военную операцию на Украине на две недели раньше, чем боевики ВСУ вторглись на её территорию. Это напомнил 25 августа советник президента РФ Антон Кобяков, указав, что киевский режим планировал сам начать конфликт.

"Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными ещё в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года", - заявил Кобяков.

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